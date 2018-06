Paolo Fresu ospite in Feltrinelli presenta il suo nuovo album "Carpe Diem"

Mercoledì 20 Giugno 2018, alle ore 17.00, presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, sarà ospite Paolo Fresu. In occasione del concerto con Chano Dominguez in programma in serata al Teatro Romano nella rassegna “Verona Jazz 2018”, Paolo Fresu presenta il suo nuovo album "Carpe Diem". Interviene il giornalista e produttore Alberto Zeppieri. Incontro in collaborazione con Imarts.

Carpe Diem è il nuovo capitolo musicale del Devil Quartet (Paolo Fresu-tromba/flicorno, Bebo Ferra-chitarra acustica, Paolino Dalla Porta-contrabbasso, Stefano Bagnoli- batteria). Un progetto di 14 brani inediti che consolida le intuizioni di uno stile affermato che cerca di evolversi sempre più nella direzione di una produzione sonora curata ed artisticamente interiorizzata al servizio di sonorità totalmente acustiche. Il disco è raffinato e contiene un’anima latina e romantica di stampo cinematografico che permea gran parte del lavoro con equilibri perfetti, tra melodia, musicalità e improvvisazione. Carpe Diem conferma di aver trovato un suono ideale e un’anima tangibile e riconoscibile, degne di rappresentare l’evoluzione artistica di un musicista importante come Fresu.