Paolo Capone presenta a Verona il libro “#populeconomy"

Giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 17.30, presso la sala convegni del Liston, a Verona, si terrà la presentazione del libro di Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, dal titolo: #POPULECONOMY. L'economia per le persone e non per le élites finanziarie. Il saggio, partendo dal fenomeno della globalizzazione, analizza l'attuale situazione economica ponendo l'accento sulle distorsioni delle politiche fondate sull’austerity e sulle conseguenze negative, in Italia, del Job’s Act.

Prenderanno parte all'evento: Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL; Alberto Pietropoli, Segretario UGL Verona; Sebastiano Costalonga, Segretario UGL Veneto; Federico Sboarina, Sindaco di Verona, Carlo Buttaroni, Presidente Tecnè, Daniele Trabucco, Professore Diritto Costituzionale Indef Bellinzona. Modera l’incontro l’Editorialista Giovanni Perez.