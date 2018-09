Presentazione del romanzo d'esordio di Paola Peretti alla Feltrinelli di Verona

Mercoledì 19 settembre 2018, alle ore 18.00, presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, Paola Peretti incontra i lettori e presenta il suo romanzo d'esordio "La distanza tra me e il ciliegio" (Rizzoli). Interviene il prof. Mario Allegri. Evento promosso in collaborazione con UICI Verona.

Paola Peretti è una scrittrice dalla forza contagiosa, che ha scritto il suo primo romanzo quando ha saputo di avere una grave malattia agli occhi. Una storia che insegna a vedere oltre ciò che esiste e a lottare sempre per i propri sogni. Mafalda ha nove anni, indossa un paio di spessi occhiali gialli e conosce a memoria Il barone rampante di Italo Calvino. Scappa dai professori arrampicandosi sul ciliegio all’entrata della scuola insieme a Ottimo Turcaret, il fedele gatto che la segue ovunque. Su quel ciliegio, sogna perfino di andarci a vivere, ma tra pochi mesi non lo potrà più vedere perché i suoi occhi si stanno spegnendo e un po’ alla volta, giorno dopo giorno, diventerà cieca.

È una bambina curiosa e l’idea di rimanere al buio la spaventa: per questo tiene un diario in cui annota le cose che non potrà più fare, come contare le stelle e giocare a calcio con Filippo, il bullo della classe che parla solo con lei. Grazie l’aiuto della sua famiglia e dei suoi amici, Mafalda capisce che un altro modo di vedere è possibile. Impara a misurare la distanza dal ciliegio accompagnata dal profumo dei fiori e comincia a scrivere un nuovo elenco: quello delle cose a cui tiene e riesce ancora a fare.

PAOLA PERETTI è nata vicino a Mantova nel 1986 ed è cresciuta in provincia di Verona, dove vive tuttora. Insegna italiano ai bambini immigrati. Questo è il suo primo romanzo.