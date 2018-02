Paola Maugeri presenta in Feltrinelli "Rock and resilienza. Come la musica insegna a stare al mondo"

Giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l' incontro con Paola Maugeri autrice del volume "Rock and resilienza. Come la musica insegna a stare al mondo" (Mondadori Electa). Un libro che raccoglie tanti incontri straordinari con i big del rock di cui Paola tratteggia storie e aneddoti che si intrecciano con la sua biografia.

Paola Maugeri che nella sua lunga carriera ha incontrato e intervistato più di 1300 artisti ci racconta come questi personaggi ammirati in tutto il mondo, non siano semidei moderni ma persone normali che cercano nella musica la forza per ottenere risultati straordinari, spesso sfidando i propri limiti. E se ci sono riusciti loro, possiamo farlo anche noi, attingendo alla nostra capacità di resistere alle prove che la vita ci sottopone, trasformando la fatica e il dolore in energia positiva: mettendo in pratica la dote resiliente che, come dice Patti Smith “è dentro ognuno di noi, nessuno escluso.”

Perché, se è vero che “La vita è l’arte dell’incontro”, come ricordava il grande musicista brasiliano Vinicius De Moraes, allora a ben guardare, nulla succede per caso, tutti gli incontri nella nostra vita hanno un senso e uno scopo; il più delle volte lo comprendi anni dopo, o magari mai, ma il senso è quello e nessuno è ancora riuscito a convincermi del contrario”. (Paola Maugeri).