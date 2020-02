Venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 20.30 si svolge l'incontro internazionale di pallanuoto maschile "Len Champions League": la Pro Recco Vs Osc Budapest alle piscine di Via Monte Bianco, Verona.

La grande pallanuoto torna a Verona, il match è valido per la nona giornata del girone B del trofeo per club più prestigioso d’Europa. La Champions League itinerante approda per la prima volta in Veneto grazie alla collaborazione con la società sportiva Css Verona.

La Pro Recco Waterpolo 1913, pluricampione d’Italia con i suoi 33 scudetti e per 8 volte sul tetto d’Europa, ha scelto la cornice di Verona come casa per un evento di livello assoluto. I liguri comandano il proprio raggruppamento con 6 vittorie e 2 pareggi e nel match di andata ebbero la meglio per 14 a 10 sui vicecampioni d’Ungheria.

Informazioni e contatti

Il prezzo del biglietto è di 15 euro. Per le prevendite scrivi a: prevendite@cssverona.it

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=68836&tt=verona_agid