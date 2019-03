In arrivo a Verona la 602^ edizione del Palio del Drappo Verde

La mattina di domenica 17 marzo l’appuntamento è nella frazione di Santa Maria in Stelle. Con partenza alle ore 10 dal “Centro appassimento uve” della Cantina Valpantena, il 602° Palio del Drappo Verde si snoderà lungo le strade della piccola frazione cittadina. Il Palio è, probabilmente, la più antica gara podistica al mondo: è citata da Dante nel XV canto della Divina Commedia e il suo antico regolamento è conservato nella biblioteca Capitolare. La competizione prevede un percorso circolare nel territorio della Valpantena, pari a 10 km e 750 metri. Come da antico regolamento, al primo e alla prima classificati del Palio andrà in premio un drappo verde, mentre all’ultimo un gallo.

L’iscrizione alla manifestazione è obbligatoria, scrivendo alla mail paliodeldrappoverde@gmail.com. Per informazioni è possibile contattare il numero 338.1476763.

In contemporanea al Palio del Drappo Verde, si correrà negli stessi luoghi, la 46ª Sgambada de San Giuseppe. La manifestazione podistica prevede tre percorsi, di 6, 11 e 14 km, nelle strade attorno a Santa Maria in Stelle. Anche in questo caso, è obbligatoria l’iscrizione, scrivendo alla mail mombocar@gmail.com o chiamando il numero 338.1476763. Per i singoli partecipanti è possibile iscriversi direttamente alla partenza, fino alle 9.30.

Sia sabato 16 che domenica 17 marzo, sarà possibile partecipare a visite guidate all’ipogeo di Santa Maria in Stelle.