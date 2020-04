Coronavirus, palestra veronese promuove gli allenamenti via WhatsApp 

La palestra è chiusa, come tutti gli altri centri sportivi e gran parte delle attività veronesi. Ma non per questo la Progetto Benessere di Borgo Venezia ha fermato le sue attività. Infatti il centro sportivo ha deciso di non lasciare soli i suoi soci e di accompagnarli nel loro percorso di sport e salute anche nei giorni di divieto imposti dal governo per arginare l'avanzata del Covid 19.

Ogni giorno gli istruttori qualificati tengono vere e proprie lezioni in video che poi vengono pubblicati sui profili Facebook e Instagram della palestra, consentendo a tutti di poter mantenersi in forma anche in pochi metri quadrati. Infatti tutti gli esercizi proposti sono accomunati dal fatto che non necessitano di attrezzi: cardio, corpo libero, stretching, total body e molto altro. Non tutti i soci della palestra, però, hanno profili social o sono avvezzi al computer: sono molti, infatti, gli anziani iscritti ai corsi di ginnastica dolce. Per questa ragione gli esercizi vengono inviati anche tramite chat agli smartphone degli arzilli nonnini, che anche in "quarantena" possono mantenersi in movimento.

«Il nostro piccolo gesto non è rivolto solo ai soci - spiega Antonella Bianconi, una delle responsabili del centro - Chiunque può infatti scrivere alla mail info@palestraprogettobenessere.it allegando il proprio numero di telefono abilitato a WhatsApp e noi gli invieremo gli esercizi da fare in modo assolutamente gratuito».

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/palestreprogettobenesseressd