A Palazzo Camozzini il concerto di Max Zanotti ex voce dei Deasonika

Nella splendida cornice di Palazzo Camozzini a due passi da Piazza Erbe a Verona, all’interno del salone da ballo con un pavimento a terrazzo veneziano e degli affreschi neoclassici, si terrà la nuova rassegna di musica d’autore “Cantautori a Palazzo” realizzata da Palazzo Camozzini in collaborazione con Vrec Music Label, davvero comunicazione e Associazione Maybe.

Il primo appuntamento della rassegna a cadenza mensile è previsto per mercoledì 27 Novembre e vedrà protagonista Max Zanotti in una delle sue date del tour “A un passo”, titolo del suo ultimo lavoro in uscita il 22 novembre. Un’incredibile serata acustica con l’ex voce di Deasonika e Rezophonic, una delle più belle del panorama italiano. Max Zanotti presenterà il suo ultimo lavoro di dark blues acustico anticipato dal singolo “Love Is Blind”. In apertura Andrea Ferigo, alias Sitarvala, che introdurrà il concerto con il suo sitar ed i brani di “Steppin’ Out”, il suo ultimo lavoro.

Palazzo Camozzini è in Via San Salvatore Vecchio 6 a Verona. Dalle 20:30 è previsto un piccolo rinfresco con la possibilità di visitare le sale del Palazzo. Ad ogni presente sarà omaggiato un disco del catalogo dell’etichetta discografica. Inizio concerto ore 21.

Informazioni e contatti

Ingresso 10 euro. Info e prenotazioni: 340 596 2992 – 3482350324.

Web: http://www.davverocomunicazione.com

Prossimo appuntamento: mercoledì 11 dicembre con Valerio Sanzotta e Marco Biasetti.



Palazzo Camozzini sorge nel cuore del centro storico di Verona, a pochi metri da Piazza Erbe. Il salone da ballo è l’ambiente più caratteristico della Casa. Il suo grande spazio, nel gioco dei colori del pavimento a terrazzo veneziano e degli affreschi neoclassici, rimanda la mente ai sontuosi balli ottocenteschi. Gli affreschi, eseguiti in monocromia, rappresentano Dei ed Eroi della classicità greca e romana, inseriti in nicchie intercalate da colonne corinzie, mentre sul soffitto un cielo tempestoso è incorniciato da tondi che racchiudono le effigi dei più grandi poeti e prosatori dell’epoca classica . Un luogo che consente di respirare l’aria suggestiva di una dimora storica arredata con accurata raffinatezza d’epoca, dove ogni piccolo particolare suscita grandi emozioni visive.

Max Zanotti, cantautore comasco, già voce e penna dei Deasonika (4 album tra il 2001 e il 2008) attualmente frontman della rock band Casablanca (2 album), affianca anche alla carriera di produttore artistico la sua avventura solista. Dopo l’esordio con il disco “L’illusione” (Carosello, 2011) e numerose collaborazione come voce del collettivo Rezophonic, negli album di L’aura, Scary Allan Crow, DJ Myke arriva a fine 2019 il nuovo lavoro solista intitolato “A un passo” (Vrec Music Label /Audioglobe).

Andrea Ferigo, polistrumentista veronese è da sempre appassionato di musica indiana: con il progetto SITARVALA ha ricercato l’unione armonica tra le sonorità orientali e le sue esperienze musicali precedenti, che abbracciano il rock, il folk e l’elettronica. SITARVALA è creazione di nuove frontiere performative, di nuovi strumenti musicali a corda e di nuove sperimentazioni su discipline che esplorano la stretta connessione tra la musica e l’animo umano come la musicoterapia, la medicina olistica, lo yoga.