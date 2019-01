Al palazzetto Masprone il corso gratuito di reporter sportivo

Al via dal 1° di febbraio la seconda edizione del corso gratuito per futuri addetti stampa sportivi. Gli incontri, in programma anche l’8, il 15 e il 22 febbraio, e l’ 8 marzo, puntano alla formazione di esperti della comunicazione, fotoreportage e gestione di eventi sportivi di società dilettantistiche.

Tutti gli appuntamenti si terranno dalle 19.30 alle 21.30 al palazzetto Masprone, in piazzale Olimpia n.3.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Giovanigol con il patrocinio del Comune di Verona.

La partecipazione al corso, a numero chiuso, è vincolata all’iscrizione all’indirizzo e-mail associazione@giovanigol.it.

Programma e modalità d’iscrizione al sito www.giovanigol.com