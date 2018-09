Palaminerbe "Infermento" per il weekend della birra: cucina bavarese, musica live e gara di mangiatori di wurstel

La Pro Loco di Minerbe, con il patrocinio del Comune, è pronta a lanciare una grande novità nel panorama delle manifestazioni del paese. Si tratta di “Infermento – il weekend della birra”, che si svolgerà all’interno del Palaminerbe, in via Giuseppe Verdi, nelle serate di venerdì 28 e sabato 29 settembre 2018, a partire dalle 19.30.

Un weekend unico per degustare ottime birre e piatti tipici della cucina bavarese, oltre che per scatenarsi in pista al ritmo di musica Ska. Il programma musicale prevede infatti l’arrivo dei “Barabba e i Peccatori”, agguerrita formazione Ska-Rocksteady di Lonigo (VI), nella serata di venerdì 28 settembre, mentre sabato 29 sarà il turno dei “Gengi Ska”, talentuoso quartetto Ska-Jazz molto conosciuto e apprezzato nel territorio del Legnaghese.

Il direttivo della Pro Loco promette due serate all’insegna del divertimento e del gusto: la cucina aprirà alle 19.30, proponendo piatti della tradizione bavarese come gli spatzle, i tipici gnocchetti di spinaci, con speck e gorgonzola, stinco al forno e wurstel con patate e crauti.

E naturalmente non potrà mancare “lei”, la regina della festa: la birra, disponibile in diverse tipologie per soddisfare ogni palato. La manifestazione, che si svolgerà al coperto, sarà arricchita da due gare imperdibili: sabato 29 settembre andrà in scena “Wurstel-Mania”, la gara dei mangiatori di wurstel. Gli sfidanti avranno 15 minuti di tempo a disposizione per divorare 30 wurstel accompagnati da un litro di birra. Il più veloce si aggiudicherà il primo premio. Per info e iscrizioni contattare la Pro Loco di Minerbe tramite la pagina Facebook dedicata oppure inviando una mail all’indirizzo proloco.minerbe@gmail.com. Durante i due giorni della manifestazione, inoltre, si potrà prendere parte a un divertente “social contest”, che consisterà nello scattare e pubblicare una foto originale su Facebook o Instagram con l’hashtag #infermento2018. Verrà premiata l’immagine che raccoglierà più “mi piace” entro la chiusura della festa.

“Dal nostro insediamento – dichiara Riccardo Giusti, presidente della Pro Loco di Minerbe da marzo 2018 – da più parti ci è arrivato l’invito a organizzare una festa della birra in paese, come fanno già in altre località a noi vicine con un discreto risultato. Detto fatto: nel giro di pochi mesi siamo riusciti a prendere spunto dalla tradizione e a programmare un evento nuovo, fresco, giovane, che speriamo possa diventare un appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni minerbesi”.

L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Per maggiori informazioni:

- Facebook: Pro Loco Minerbe

- Instagram: infermento.minerbe

- proloco.minerbe@gmail.com