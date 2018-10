Al PalaMasprone "Palla lunga e raccontare" con grandi campioni dello sport

Martedì 9 ottobre, al PalaMasprone alle 20.45, prenderà il via l’iniziativa “Palla lunga e raccontare”, un percorso di 30 serate dedicate allo sport, con ospiti nazionali, che partirà da Verona e farà tappa in tutta la provincia.

L’appuntamento è a ingresso libero.

A presentare la serata saranno il giornalista sportivo Raffaele Tomelleri e Serena Mizzon; ospiti: l’allenatore ed ex calciatore Roberto Boninsegna, l’attaccante del Chievo Sergio Pellissier, l’ex campione dell’Hellas Piero Fanna e l’ex allenatore dell’Hellas Lino Mutti. L’iniziativa è stata presentata questa mattina dall’assessore al Decentramento Marco Padovani insieme a Raffaele Tomelleri.

«Un’occasione per parlare non solo di sport ma anche di come le diverse discipline sono cambiate nel corso degli anni – ha detto l’assessore Padovani -. Protagoniste di queste serate saranno infatti storie e testimonianze di grandi campioni, molti dei quali hanno saputo raggiungere risultati grandiosi pur rimanendo con i piedi per terra, grazie anche a quei sani principi che li hanno contraddistinti nello sport così come nella vita».

L’iniziativa è patrocinata dall’assessorato allo Sport del Comune di Verona, con il contributo di Agsm.