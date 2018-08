A Pai di Sopra fa il suo ritorno la tradizionale Festa dell'Ospite

In località Pai di Sopra con la meravigliosa vista lago si rinnova appuntamento con la tradizionale Festa dell'Ospite sabato 11 e domenica 12 agosto.

Non mancheranno per l'occasione ottimi stand enogastronomici, musica dal vivo, gonfiabili gratuti per i bambini e nella giornata di domenica un bellissimo spettacolo pirotecnico con una zattera posizionata in mezzo al lago.