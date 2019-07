Estravagario con "Paese perduto" protagonista della rassegna Teatro in cantina

Ultimo imperdibile appuntamento con Teatro in Cantina, la rassegna che unisce il Teatro con i gusti e sapori che la terra del Custoza sa esprimere nell’eccellenza, organizzata in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven. Dopo il successo di Cantiere a luci rosse del Teatro dell’Attorchio, mercoledì 24 luglio alle ore 21.15 in scena Estravagario Teatro con "Paese perduto". La rappresentazione si terrà presso l’Agrigelateria Corte Vittoria; è preceduta da un’accoglienza alle ore 20.15 e una degustazione di vini alle ore 20.45.

Su testi dell’indimenticato Dino Coltro, "Paese perduto" è uno spaccato della vita agricola veneta degli ultimi cent’anni ed evidenzia il profondo cambiamento avvenuto oggi nel mondo contadino. La vicenda racconta con parole e musica il “come eravamo” ed imprime sulla scena senza nostalgie la poesia degli uomini così come la descriveva Coltro. La regia è di Tiziano Gelmetti.

Dopo l’esperienza con Giorgio Totola, nel 1988 Estravagario Teatro passa sotto la guida di Alberto Bronzato. Pensata inizialmente come una fucina nella quale mischiare il più possibile le varie componenti connesse al mondo performativo, negli anni ha assunto la connotazione precisa di Compagnia Teatrale. Viene definita, con grande soddisfazione da parte degli attori che ne fanno parte, “un gruppo di professionisti che ha scelto di non militare nel professionismo”: il loro obiettivo è infatti cercare di unire all’entusiasmo di calcare le scene il massimo rigore della professione attoriale. Dino Coltro è stato uno scrittore e poeta italiano. Nato da una famiglia di contadini di una corte rurale, è riuscito con molti sacrifici a diventare maestro elementare, dedicando gran parte della sua vita allo studio delle antiche tradizioni popolari veronesi e venete e pubblicando l’assai noto Lunario Veneto. Per il suo lavoro ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il Premio Sirmione-Catullo, la Medaglia d'Oro del Presidente della Repubblica al merito educativo e culturale e la laurea honoris causa in Scienze della Formazione, ricevuta nel 2005 dall'Università di Verona.

Informazioni e contatti

Biglietto unico: 10 euro

Prenotazioni presso Ufficio Cultura Comune di Sommacampagna tel. 045 8971357.

Prevendita on line su arteven.it - vivaticket.it e punti vendita del circuito.

ARTEVEN: www.arteven.it – FB/Arteven

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA: www.comune.sommacampagna.vr.it – tel. 045 8971357