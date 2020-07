Pachamama: i volti del femminile e la musica tradizionale a Villa Ferrari dalle Spade

La Terra è casa, è vita, è madre, è donna. Pachamama è un viaggio meraviglioso alla riscoperta del forte legame esistente tra i popoli e la propria terra, tra l’essere umano e il femminile. Durante lo spettacolo, verranno proposti brani tradizionali di varia provenienza che, con ritmi e melodie diverse, descrivono i mutevoli volti del femminile.

Voce Silvia Manfrini

Arpa celtica Michela Anselmi

Flauto traverso Serena Zocca

Lo spettacolo fa parte della rassegna Improvvisamente l’estate scorre, quattro piccoli appuntamenti a Tregnago. Avrà una durata massima di 20 minuti, il primo set alle ore 18, con possibilità di replica alle ore 18.30.

Informazioni e contatti

Sono 15 i posti disponibili, distanziati, in piedi con prenotazione gratuita. È consigliabile portare un seggiola pieghevole personale per sedersi. Per prenotare:

Inviare una mail all’indirizzo: scrivi@matteozenatti.net

Inviare un messaggio al numero: 347 9640311

Web: https://www.matteozenatti.net/js_events/pachamama/

