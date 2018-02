L'americano Owen Ross in concerto al Cohen Verona 

Il cantante e polistrumentista americano Owen Ross sarà ospite del Cohen Verona sabato 3 febbraio per un imperdibile live.



Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011



Owen Ross è un polistrumentista, scrittore, cantante e produttore americano.

Compone e scrive fondendo diversi stili musicali con particolare enfasi per Soul, R&B, Gospel e HipHop. In una recensione su The Huffington Post, Morena Duwe ha scritto: "Il suo suono è una fusione di opposti: delicato e dissonante, etereo e nebuloso, sensuale e abbandonato, organico ed elettronico, le tracce di Goste riflettono la dualità nello spirito umano. In un viaggio nella sua mente mentre collega abilmente i suoi testi con abili giochi di parole".

Dal 2011 è in tour fra gli Stati Uniti e l'Europa come artista solista e ha pubblicato 3 EP sotto il nome di "Goste".

Nel 2018 per la prima volta in tour in Italia.

www.owenrossmusic.com

(fonte Facebook)