Tanta musica live in arrivo a Pescantina per la decima edizione di "Overloud Festival"

Torna per il decimo anno Overloud Festival, evento dedicato alla musica, che come al solito si terrà in piazza Ex Mercato a Pescantina, da giovedì 9 a lunedì 13 agosto.

Durante le 5 serate, sul palco si alterneranno ben 17 band.

Programma

Giovedì 9 agosto

- Ginevra (Folk)

- Voyager (Rock)

- Backstreet Toyz (90's Revival Toy Band)

Venerdì 10 agosto

- Preserata Fab Four Music Point con BT Latina (allievi corso Band Training), Spleen (Alternative Rock), Sefh (Rock) e N.G.T. (Rock)

- Mr. Killjoy (Hard'n'Roll)

- What (Crossover)

Sabato 11 agosto

- Sky n’ Streets (Rock)

- Dirty Fingers (Hard Rock)

- Easy Trigger (Hard Rock)

Domenica 12 agosto

- Hell on Spin (Punk Goes Acoustic)

- NØEN (Indie Rock)

- Romeo without Juliet (Punk Rock)

Lunedì 13 agosto

- Ultra Violet (Rock Alternativo)

- Hellstone (Hard Rock)

Nell'area saranno presenti stand enogastronomici.

(fonte Facebook)