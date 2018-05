A Villafranca di Verona il seminario gratuito "Ottico di successo"

Sei il titolare di un centro ottico e vorresti migliorare la gestione del tuo negozio? Vuoi distinguerti nel mercato ma non sai da dove iniziare? Partecipa al SEMINARIO GRATUITO del 25 Giugno 2018 a Verona.



OTTICO DI SUCCESSO - Scoprirai le azioni pratiche da mettere in campo da subito per portare il tuo negozio di ottica al successo.



Ecco le tematiche che tratteremo:

Fatturazione Elettronica: panoramica e approfondimenti per il 2018 e il 2019

I 4 ingredienti per creare una strategia di successo per il tuo centro ottico

Abbraccia il marketing

Vendita Emozionale

Gestione Risorse Umane

A chi è rivolto “Ottico di Successo”? Il corso è rivolto a tutti gli ottici che vogliono iniziare a gestire il proprio centro ottico in maniera imprenditoriale, non solo come tecnici del benessere visivo, e che stanno cercando degli spunti pratici per distinguersi all'interno del mercato e per rinnovare il proprio metodo di lavoro rendendolo più efficiente e produttivo.

Il Programma

ore 09.30: Registrazione e Saluto Introduttivo

ore 10.00: Le novità fiscali nel mercato dell’ottica

ore 11.00: Coffee Break

ore 11.15: Spunti e Consigli pratici per vincere nel mercato di oggi

ore 13.00: conclusione

I Relatori

Stefano Aversa // Commercialista e Amministratore IT Experience

Michele Vitali // Consulente aziendale e socio IT Experience

Paolo Valentini // Consulente aziendale, socio OSM Partner Venezia e coautore del libro "Ottico di Successo"

INFO & LOCATION

Lunedì 25 Giugno dalle ore 10.00 alle ore 13.00



Hotel Expo Verona

Via Portogallo, 1/P, 37069 Villafranca di Verona (VR)