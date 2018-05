Presso l'Osteria La Carega nuova tappa del GoTo Science 2018

Nuovo appuntamento con GoTo Science 2018 il 15 maggio, alle 18:30, nella osteria La Carega in via Cadrega, 8. Protagonista dell'incontro sarà Roberto Ricciuti, docente di Politica economica del dipartimento di Scienze economiche che interverrà su "Clima e cibo: quali sfide?".

GoTo Science è una iniziativa dell'area Comunicazione e dell'area Ricerca dell'università di Verona per raccontare la ricerca davanti a un bicchiere di vino. Gli appuntamenti di quest'anno si sono tenuti in cantine e osterie della città , durante i quali gli scienziati e il pubblico hanno discusso di economia, psicologia, marketing, enologia, archeologia, anche nell'ambito del Vinitaly and the City.