Ornella Vanoni incontra i fan in Feltrinelli e presenta la nuova raccolta "Un pugno di stelle"

Giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, Ornella Vanoni incontra i fan e presenta la nuova raccolta "Un pugno di stelle". Interviene il giornalista Giulio Brusati.

L'antologia Un pugno di stelle contiene tutte le canzoni simbolo della carriera di Ornella Vanoni e due speciali inediti: "Imparare ad amarsi", la canzone che l'interprete milanese ha presentato in gara al Festival di Sanremo 2018 insieme a Bungaro e a Pacifico, e "Gira in cerchio la vita" (una cover in italiano di un brano originariamente interpretato dal musicista israeliano Idan Raichel, con il quale la Vanoni ha già collabora).