L’Ordine di Malta si ritrova a Verona in occasione del Santo Natale

L’approssimarsi del Santo Natale è propizio per la Delegazione di Verona dell’Ordine di Malta per realizzare un importante momento di vita associativa, culturale e spirituale, che troverà concreto svolgimento sabato 14 dicembre 2019. A partire dalle ore 16, presso il Salone dei Vescovi della Curia Diocesana si terrà la presentazione del libro “Il Sovrano Ordine di Malta e l’Italia” a cura dell’autore Alessandro Scandola (vedasi scheda allegata); seguirà una breve relazione dal titolo “La legge n. 178 del 1951 e l’Ordine di Malta” a cura di Alberto Lembo, già Presidente della Commissione consultiva sulle onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri; infine, avrà luogo una conversazione su “I valori dell’Ordine di Malta nel corso della sua millenaria storia”, a cura di Monsignor Frà Giovanni Scarabelli, Cappellano di Gran Croce Conventuale professo del Sovrano Militare Ordine di Malta. A moderare l’incontro sarà Paolo Borin, Ambasciatore dell’Ordine di Malta in Etiopia e presso l’Unione Africana.

Alle ore 18 presso l’attigua Chiesa Battesimale di San Giovanni in Fonte verrà celebrata la santa messa, con il “rito delle investiture”, ossia caratterizzata dalla ricezione di nuovi Cavalieri nel Sovrano Militare Ordine di Malta, secondo l’antico rito cristiano ortodosso. Ad officiare la funzione religiosa Monsignor Frà Giovanni Scarabelli, concelebrata da monsignor Gino Zampieri, Vicario Episcopale e monsignor Silvano Mantovani, Cappellano Conventuale ad honorem dell’Ordine di Malta. Il suggestivo rito delle investiture avverrà nelle mani di Frà Nicolò Custoza de’ Cattani, Rappresentante del Procuratore di Lombardia e Venezia, alla presenza del Delegato di Verona dell’Ordine Alessandro De Buzzaccarini de Vetulis.

In questo terzo millennio divenire Cavaliere dell’Ordine di Malta significa essere devoti alla Chiesa, a Dio e a Cristo, secondo i più antichi dettami della cavalleria Cristiana. Significa cioè essere pronti a donare se stessi per i più bisognosi e prestare la propria opera al servizio degli ammalati.

Il programma dettagliato della giornata