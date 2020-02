Orchidee e bonsai: dimostrazioni e corsi su cura e manutenzione

Sabato 15 e domenica 16 febbraio, nell’ambito della 31esima Mostra di Orchidee e Bonsai di Flover (aperta fino al 23 febbraio), si terranno dimostrazioni e corsi didattici base e avanzati dedicati a queste due piante dall’indubbio fascino e all’Ikebana, l’arte della disposizione dei fiori.

In particolare, sabato 15 febbraio a Bussolengo ci sarà la dimostrazione di legatura, potatura e impostazione del bonsai, a cura dell'istruttore Marcelo Michelotti e, alle 15, la dimostrazione di Ikebana occidentale, stile forma lineare a cura del floral designer Rudy Casati. Alle 16 a Ca’ Di David, invece, si terrà il corso base su cura e manutenzione orchidee (costo 8 euro comprensivi di una pianta di orchidea. Iscrizioni alla cassa di Ca’ di David o myflover.flover.it).

Domenica 16 febbraio l’appuntamento è alle 16 a Volano (TN) con il corso base su cura e manutenzione orchidee (costo 8 euro comprensivi di una pianta di orchidea. Iscrizioni alla cassa di Volano o myflover.flover.it) e, sempre alle 16 ma a Bussolengo con il corso avanzato: cura e manutenzione orchidee in casa (costo 8 euro comprensivi di una pianta di orchidea. Iscrizioni alla cassa di Bussolengo o myflover.flover.it). Durante i corsi verranno fornite le nozioni base fondamentali per prendersi cura al meglio e veder fiorire queste meravigliose piante.

Sarà inoltre disponibile “S.O.S. Orchidea”, un servizio di rinvaso delle orchidee, con consigli pratici per la loro cura e mantenimento, senza dimenticare l’imperdibile esposizione delle orchidee da collezione a cura dell'Associazione A.T.A.O. (Associazione Triveneta Amatori Orchidee).

Sarà questo un vero viaggio alla scoperta del Giappone che proseguirà con interessanti iniziative per avvicinarsi alla sua cultura e alle sue tradizioni: dalla suggestiva cerimonia del tè (23 febbraio, ore 16.30 a Bussolengo), anticipata da un seminario con degustazione sui tè giapponesi, come Gyokuro Hisui, Kukicha verde, Genmaicha a cura di Akira Tea House (22 febbraio, ore 16 a Bussolengo, costo euro 15); alla cerimonia della vestizione con kimono (23 febbraio, ore 15 a Bussolengo); a un workshop di calligrafia giapponese (23 febbraio, ore 16.30 a Bussolengo, costo euro 20), un’arte che diventa anche pratica di vita; a un workshop per imparare l’arte del Giardino Zen (9 febbraio, ore 16 a Bussolengo, costo euro 20), che prevede una breve introduzione sulla sua storia e filosofia, il significato dei simbolismi degli elementi che lo compongono, un momento di meditazione e la realizzazione di un giardino zen.

Informazioni e contatti

Dove: Flover Garden Center, via Pastrengo 14 a Bussolengo (VR)

Quando: dal 7 al 23 febbraio, tutti i giorni dalle 9 alle 19.30 orario continuato.

Tel. 045 6704141 | Mail: info@flover.it | Web: www.flover.it

Facebook: @flover

Instagram: @Floververona