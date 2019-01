Orchestra Zefiro e Dominik Wörne in concerto al Ristori per la stagione di musica barocca

Giovedì 17 gennaio alle 20.30 è previsto il primo appuntamento del nuovo anno con la musica Barocca al Teatro Ristori. Protagonista sarà l’Orchestra su strumenti originali Zefiro diretta da Alfredo Bernardini, presenza costante nelle stagioni del Teatro veronese, una sorta di complesso residente dalla fama internazionale conquistata sul campo in anni di attività. Le registrazioni più recenti pubblicate con la rinnovata etichetta "Arcana" hanno ricevuto diversi riconoscimenti e premi internazionali, tra cui il “Grand Prix du Disque”, il “Premio Nazionale Classic Voice”, l’Editor’s Choice di Gramophone, le “Choc du Monde de la Musique de l’année 2007”, il “Diapason d’Or de l’année 2009”, il "Premio Franco Abbiati 2016" e fanno di Zefiro un punto di riferimento per questo repertorio nel mondo intero. La loro registrazione dei Concerti Brandeburghesi di Bach, registrati proprio al Teatro Ristori, ha ottenuto il “Diapason d’Or de l’année 2018”.

Ospite sarà Dominik Wörner, uno dei bassi-baritono più ricercati della sua generazione e ha vinto il primo premio nella sezione vocale dell'International Bach Competition. Presente nelle più prestigiose sale di tutto il mondo con oratori, opere e lied in tedesco, le sue registrazioni (più di 80 CD e DVD) per grandi case discografiche come DG e BIS hanno ricevuto i più importanti riconoscimenti dalla critica internazionale.

Il programma della serata, allo stesso tempo molto prezioso, ricercato e emozionante, comprende Ouverture in re minore TWV 55:d3 per 3 oboi, fagotto, archi e basso continuo di Georg Philipp Telemann; il concerto in do minore per fagotto, 2 oboi, archi e basso continuo di Johann Friedrich Fasch e le cantate BWV 82 e 56 di Johann Sebastian Bach.

Prossimo appuntamento con la stagione Barocca mercoledì 23 gennaio con la straordinaria voce di Vivica Genaux, l’orchestra barocca LA MAGNIFICA COMUNITA’ e il violino di Enrico Casazza.

Per maggiori informazioni sulla rassegna vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito del Teatro Ristori: http://www.teatroristori.org/stagione/barocca/.