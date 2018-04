Orchestra "I Pomeriggi Musicali di Milano" al Teatro Ristori per il nono concerto della stagione

Venerdì 27 aprile, al Teatro Ristori, nono concerto della Stagione Concertistica 2017 – 2018 con un programma dedicato al grande compositore tedesco Ludwig van Beethoven con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali, una delle orchestre italiane più apprezzate per la divulgazione della musica classica, diretta da Eduardo Strausser e il pianista britannico Steven Osborne, uno dei più celebri musicisti britannici, apprezzato per il suo approccio idiomatico a un ampio repertorio, dai pezzi classici di Mozart, Beethoven e Brahms alle atmosfere rarefatte di Messiaen, Tippett e Britten.

Il primo dei due brani in programma è il rivoluzionario Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra, che vedrà impegnate sulla tastiera le abili mani di Steven Osborne, apprezzato pianista britannico.

In chiusura di serata, l’Orchestra tutta si esibirà nella Sinfonia n. 2, eseguita per la prima volta nel 1803 e il cui ultimo movimento fu definito da una recensione dell’epoca “Bizzarro, selvaggio e rumoroso”. In esso Beethoven interpreta in maniera inusuale la forma del Rondò, contrapponendo alla classica giocosità galante una certa inquieta e agitata turbolenza.

Programma

Beethoven, Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra, in Sol maggiore, op. 58

Beethoven, Sinfonia n. 2, in Re maggiore, op. 36

(fonte foto Teatro Ristori - Eduardo Strausser, ©Charles Brooks)