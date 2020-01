L’Orchestra Machiavelli e ospiti internazionali per celebrare i 250 anni di Beethoven

Un anniversario, ospiti di fama internazionale e l’inizio di una nuova collaborazione: il primo concerto della stagione 2019/2020 dell’Orchestra Machiavelli, intitolato “Inaugurazione Anno Beethoveniano” potrà essere segnato sul calendario come una data da ricordare.

In onore del 250° compleanno di Ludwig Van Beethoven, l’Orchestra Machiavelli lunedì 13 gennaio alle 20.30 terrà un concerto nel tempio della musica colta a Verona: la sala Filarmonica dell’Accademia Filarmonica. L’Accademia Filarmonica, la più antica istituzione musicale europea, ha infatti concesso il patrocinio al progetto che vede come protagonista la più giovane orchestra stabile di Verona.

Diretta dal giovane e affermato Maestro Min Chung, già conosciuto a livello internazionale, e affiancata dal celebre violinista solista Davide De Ascaniis, Orchestra Machiavelli si esibirà nella Prima Sinfonia di Beethoven per omaggiare uno dei più grandi compositori di sempre. Il programma è inoltre composto da musiche di Barber e Mendelssohn.

Orchestra Machiavelli ha suonato con personalità quali Richard Stoltzman, Daniele Lasta, Jesse Davis, Whitfield Crane, Morgan, Andrea Battistoni, Giancarlo Rizzi in location prestigiose tra cui Teatro Filarmonico (Settembre dell’Accademia, di cui è stata ospite per tre edizioni consecutive), Teatro Romano e Teatro Ristori di Verona, Teatro Zandonai di Rovereto. Nata nel 2015 ha all’attivo quattro stagioni di concerti nel teatro di Fucina Culturale Machiavelli. Ha recentemente rinnovato e stabilizzato i suoi componenti, musicisti italiani ed europei sotto i 35 anni.

Il Maestro Min Chung, di origine coreana, ha avuto una formazione da violinista, contrabbassista e pianista. Una volta terminati gli studi in direzione d’orchestra, ha diretto orchestre in tutto il mondo, specialmente in Cina, Corea, Italia e Giappone. La sua direzione è stata fortemente voluta dai direttori artistici dell’Orchestra Machiavelli per celebrare al meglio un anniversario così importante e l’inaugurazione di questa nuova stagione.

Davide De Ascaniis, classe 1991, è un violinista solista noto in Europa e negli Stati Uniti. Diplomatosi a soli sedici anni con la lode presso il Conservatorio di Vicenza, ha tenuto concerti in tutto il mondo. Dopo la collaborazione con l’Orchestra Machiavelli in occasione de Il Settembre dell’Accademia, affiancherà l’orchestra anche in questo prestigioso evento.

Informazioni e contatti

Biglietti acquistabili online al link https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/events/concerto-inaugurazione-anno-beethoveniano-verona/ oppure in cassa a partire dalle 18.00 di lunedì 13 gennaio.

Linnk di acquisto abbonamenti https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/abbonamenti-stagione-fame-di-musica-i-concerti-dellorchestra-machiavelli-in-sala-maffeiana/

Link di acquisto per le tessere membership https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/membership/

Tutte le informazioni sull’Orchestra Machiavelli al link www.orchestramachiavelli.it.