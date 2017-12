L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta al Salieri per la festa di Capodanno

Domenica 31 dicembre 2017 alle ore 21.45 al Teatro Salieri si rinnova la simpatica e divertente occasione di passare assieme la serata di San Silvestro con il concerto dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta da Francesco Ommassini, e la straordinaria partecipazione della soprano Gilda Fiume.

Da quindici anni l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta saluta l’inizio di un nuovo anno in numerose città del Nordest, in concerti che richiamano migliaia di persone che accolgono sempre con grande entusiasmo i seducenti programmi proposti per l’occasione.

Anche quello di questa serata, che alterna l’eleganza e la grandezza di alcune grandi pagine d’opera italiana e la gaia spensieratezza della Vienna di fine Ottocento, è stato ideato per invitare il pubblico a dimenticare per qualche minuto gli affanni dell’anno che finisce, sulle note del belcanto e di vaporosi valzer, e per creare con la musica i migliori auspici per il nuovo anno che comincia.

Si ascolteranno brani dalle opere più celebri di Rossini, Puccini, Verdi e Lehar tra cui: Cenerentola, L’Italiana in Algeri, Traviata, per concludere con gli immancabili valzer della famiglia Strauss.

Alla fine verrà offerto un brindisi augurale, assieme al panettone, grazie alla ormai pluriennale collaborazione di aziende come Aneri, e Scarpato; la decorazione floreale sarà a cura di Fioreria La Mimosa, di Legnago.

Informazioni

Biglietti da € 16 a € 30

Info e prenotazioni Teatro Salieri 0442 25477 info@teatrosalieri.it

I biglietti sono in vendita anche on line sul sito www.teatrosalieri.it