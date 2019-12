Al Teatro Camploy di Verona in scena lo spettacolo "Orario d'ufficio"

Lavorare in un’azienda dove regna il maschilismo si presente come una sfida per tre impiegate d’ufficio negli anni ‘70. Violet, madre single, è la navigata capo-segretaria, che da anni insegue invano una promozione a dirigente. Le sue colleghe sono Doralee, la segretaria sexy e svampita del capo ma dall’animo texano, e Judy, la neoassunta principiante, reduce dal divorzio con il marito.

Nonostante il clima di rivalità e malumore causato dal loro capo dispotico e sessista, le tre donne stringeranno un’alleanza nata dalle creatività nel trovare modi, più o meno leciti, per eliminare il boss. Infine, attraverso strani equivoci, soluzioni di emergenza e colpi di scena, riusciranno a compiere una piccola rivoluzione al femminile, portando serenità e produttività nell’azienda.

Questa è la storia raccontata dalla CMT Musical Theatre Company nella produzione Orario d’ufficio, portata in scena con successo nella rassegna teatrale veronese Teatro nei Cortili la scorsa estate. Lo spettacolo è liberamente ispirato a 9 to 5, musical americano basato sull’omonimo film del 1980, con musiche e testi di Dolly Parton. Sul palco ci saranno i giovani artisti della compagnia, tra cui le tre protagoniste femminili e un ensemble corale vincente. Dicono di noi: “Il ritmo impeccabile della trama recitata, ballata e cantata incalza ad ogni quadro le vicende di un gruppo di impiegate che si ribellano al maschilismo del capoufficio e non ci si perde un attimo di questa favola giocosa condita di freschezza ed esuberanza sapientemente misurata” (di Silvia Paganini dal sito Modulazioni Temporali).

La CMT Musical Theatre Company è una compagnia di musical fondata da Pia Sheridan che opera a Verona dal 1996 e propone ogni anno riadattamenti dei più famosi musical di Broadway e del West End, con scenografie originali e canzoni cantate rigorosamente dal vivo. Da due anni è sotto la direzione della talentuosa regista Jennifer Miller. La CMT Musical Theatre Company sarà in scena nuovamente con Orario d’ufficio al teatro Camploy sabato 7 dicembre alle ore 21 e domenica alle 16.30.

Informazioni e contatti

È possibile prenotare i biglietti chiamando o scrivendo tramite whatsapp al numero 333 2017508.

Web: https://www.facebook.com/cmtmusicaltheatrecompany/