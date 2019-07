Lo spettacolo "Orario d'ufficio" in scena al Chiostro di Santa Maria in Organo a Verona

Vivere in una società per soli maschi non è affatto facile per Violet, mamma single e veterana capo- segretaria che insegue il sogno della dirigenza, specialmente quando in azienda il tuo capo si fila solo la segretaria sexy e ti capita come sottoposta una casalinga disperata. Storie di ambizioni personali, strani equivoci, colpi di scena e tante risate: questi sono gli ingredienti raccontati quest’estate dalla CMT Musical Theatre Company alla rassegna Teatro nei cortili dell’Estate Teatrale Veronese nella nuova produzione "Orario d’ufficio".

Lo spettacolo è liberamente ispirato a 9 to 5, musical americano di successo basato sull’omonimo film del 1980, con musiche e testi di Dolly Parton. Sul palco ci saranno i giovani artisti della compagnia, che con numeri musicali di grande impatto coreografico e recitati tra il drammatico e il comico vi faranno divertire in un susseguirsi energico di amarezza e comicità. La trama racconta la storia di tre donne che fra insicurezze e pregiudizi sfidano, al limite della legalità, un capo che lascia loro ben poca possibilità di far carriera. Le protagoniste affronteranno numerosi ostacoli e dimostreranno con coraggio che «la gente comune che cerca di spremersi fino all’ultimo centesimo è degna di essere ascoltata e rispettata».

La CMT Musical Theatre Company è una compagnia di musical fondata da Pia Sheridan che opera a Verona dal 1996 e propone ogni anno riadattamenti dei più famosi musical di Broadway e del West End, con scenografie originali e canzoni cantate rigorosamente dal vivo. Quest’anno sotto la guida della regista Jennifer Miller portano in scena una storia di donne con la D maiuscola.

La CMT Musical Theatre Company sarà in scena nella meravigliosa cornice del Chiostro di Santa Maria in Organo dal 10 al 18 luglio, tutte le sere alle ore 21.15.

Informazioni e biglietti

La biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 20.30 ed è possibile prenotare il proprio posto chiamando il numero 333 2017508.

Disponibili le prevendite presso Box Office Verona.

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65131&tt=verona_agid