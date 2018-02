All'Opificio dei Sensi la proiezione del documentario di Enrico Basaldella "O Núcleo"

Venerdì 16 febbraio, a partire dalle ore 20.00, presso la Cooperativa Sociale Opificio dei Sensi di S. Martino Buon Albergo (Vr), Enrico Basaldella presenterà al pubblico il suo nuovo documentario O Núcleo già in concorso alla XXXI edizione del Festival del Cinema Latino Americano di Trieste (2016) e presentato al Festival Agenda Brasil (2017) a Milano.

Il Núcleo è un istituto fondato a Belo Horizonte nel 1969. E' la più importante Ong dello stato del Minas Gerais. Ospita persone affette da paralisi celebrale, ha una scuola per disabili e una casa di riposo per anziani molto poveri.

PROGRAMMA SERATA

Ore 20.00 Apericena vegetariano

Ore 20.30 Proiezione documentario

COSTO SERATA 10 €

Dopo Através da Obra, ambientato negli asili fondati in favela da Rosetta Brambilla, l’autore friulano si muove ancora nel cuore popolare del Brasile e racconta la vita di ogni giorno nei dei tre settori in cui il Núcleo è suddiviso. Nella Casa del Cammino, dove sono accolti bambini e adulti con paralisi cerebrale di diversi livelli di gravità, abbandonati o tolti alle famiglie, viene seguito il lavoro di medici e pediatri, infermieri, badanti, neuropsichiatri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti e dietisti. Nella Scuola per disabili, Basaldella si sofferma sulle attività basilari di alfabetizzazione, igiene, socializzazione che coinvolgono adolescenti e bambini, e sulle riunioni degli educatori che si confrontano sui diversi approcci educativi e sulle problematiche relative alla disciplina e alle relazioni interpersonali.

Nella Casa della speranza, infine, O Núcleo si concentra sulle attività riabilitative e di cura, seguendo il lavoro di assistenti sociali, fisioterapisti, psicologi impegnati con gli anziani e i loro familiari. Laureato in Scienze della Comunicazione, Enrico Basaldella si è appassionato al cinema seguendo un corso di Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico. E' stato assistente alla regia di Mimmo Calopresti, ha collaborato con Gabriele Salvatores e Amir Naderi. In Brasile ha cominciato un percorso che vuole essere un contributo all'antropologia socio-culturale e ha come oggetto le istituzioni del paese.

Opificio dei Sensi si trova in Località Ferrazze di S.Martino Buon Albergo (Vr) in via Brolo Musella 27.

Per info e prenotazioni 045-8947356/info.opificiodeisensi@gmail.com