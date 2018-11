Le opere dell'artista Joseph Zicchinella esposte al Circolo Ufficiali

Colore e Materia è il titolo della personale dell’artista Joseph Zicchinella, d’origine calabrese ma veronese d’adozione, ospitata all’interno degli spazi espositivi del Circolo Ufficiali dell’Esercito a Verona. L’esposizione, la cui inaugurazione si terrà sabato 01 dicembre, è curata da Giusy Calabrò ed è composta da circa 25 opere.

L’artista con le sue creazioni riflette sui cambiamenti interiori con un processo artistico di pittura e di conoscenza del colore: il ritmo interiore dell’uomo in relazione al grande ritmo cosmico. Attraverso l’originale tecnica pittorica denominata “Transcollage”, egli plasma la materia e colore e li modifica per scoprire nuove forme armoniche: processo metamorfco che richiede volontà e il giusto equilibrio tra tecnica e anima.

L’ingresso sarà libero e, durante la manifestazione, verrà presentato al pubblico il volume: Joseph Zicchinella “Incontri e Residui” -1998/2018 edito da Cortina Arte Edizioni: catalogo della mostra antologica tenuta alla storica Galleria d’Arte Cortina di Milano che ripercorre attraverso testimonianze, immagini e recensioni i vent’anni di carriera dell’artista.

Recensione di Giusy Calabrò critico e curatrice dell’evento

La produzione pittorica di Joseph Zicchinella rappresenta visioni inedite delle sue percezioni, dei suoi stati emozionali, ma anche della critica condizione esistenziale dell’Uomo contemporaneo.

La mostra “Colore e Materia” presenta un’immagine profonda degli stati della psiche umana che, attraverso un complesso processo creativo, l’artista riesce a far riaffiorare per immortalarli nelle sue opere. Mediante il procedimento tecnico-pittorico del “transcollage” e attraverso vibranti tonalità cromatiche, egli conferisce alla materia verità esistenziale profonda e universale.

Il “transcollage”, riprendendo la tecnica del collage, la oltrepassa e la compenetra attraverso un mutamento cromatico, nonchè chimico del frammento cartaceo.

Attraverso una mutazione “artistico-alchemica” (C. G. Jung) i residui cartacei acquisiscono magicamente una propria plasticità, trasformandosi in forme molto simili a schegge vitree, ghiacciate o a gocce equoree, la cui leggerezza, trasparenza e spigolosità alludono alla fragile vulnerabilità dell’inconscio umano.



Joseph Zicchinella, nato a Somma Lombardo nel 1975, è un artista attivo in Italia ed all’estero dalla seconda metà degli anni Novanta; ha esposto in tutte le maggiori città italiane, in Germania, Francia, Belgio, Spagna e nel 2012 alla Broadway Gallery di New York. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, sua città d’origine, iniziando giovanissimo a esporre. A soli 22 anni tiene la sua prima mostra personale in Calabria, esponendo l’anno seguente a Roma, presso la Galleria Studio Logos, dove ha presentatp le prime opere fuse nel plexiglass.

Di particolare interesse sono le successioni pittoriche degli Attraversamenti e Residui, un percorso concettuale che l’autore abbina alla costante ricerca e sperimentazione pittorica. Negli ultimi anni Zicchinella ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica risultando vincitore e finalista di importanti premi e concorsi nazionali e internazionali d’Arte contemporanea ed è stato segnalato fra i più interessanti artisti emergenti italiani. Da alcuni anni vive e lavora a Verona.



Personale di pittura di Joseph Zicchinella

Dal 01 al 16 Dicembre 2018

Circolo Ufficiali dell’Esercito – Castelvecchio, Verona

Inaugurazione sabato 01 dicembre 2018 – ore 18.30

Corso Catelvecchio n. 4, Verona

Tel. 045 8002868 – 045 8033560

Orari: da Martedì al Sabato h 10:00 -20:00 - Domenica h 10:00 16:00

Gallery