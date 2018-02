OperaForte alla Fucina: proiezione del film "Il treno per Darjeeling" di Wes Anderson

Martedì 27 febbraio, alle 21, verrà proiettato alla Fucina Culturale Machiavelli il sesto film in programma per la rassegna cinematografica cool and cult “Operaforte alla Fucina”: Il treno per Darjeeling di Wes Anderson, inserito nella rassegna di cinema #paesaggivisivi, nella intensa stagione culturale di Fucina Machiavelli.

La rassegna, nel suo sesto incontro, accoglierà, quindi, uno dei capolavori del geniale Wes Anderson, già protagonista di precedenti retrospettive di OperaForte, al Forte Santa Caterina la scorsa estate. Un regista che ha fatto della cura dei dettagli la sua cifra caratteristica. Tale perfezionismo coinvolge non solo la scelta di ogni campo, in termini di scenografia e fotografia, che appare come un dipinto realizzato meticolosamente, ma anche i personaggi stessi, così caratterizzati ed eccentrici, e la musica, che si accorda perfettamente con la narrazione.

Sono soddisfatti gli organizzatori, Ippogrifo Produzioni e Fucina Culturale Machiavelli, del risultato ottenuto finora dalla rassegna, tenutisi da novembre in poi, che hanno riscosso attenzione e affetto da parte del pubblico integrato dei fedelissimi di Operaforte, dell’entourage del nuovo centro culturale di Fucina e dei nostalgici delle passate stagioni dell’ex Circolo Mazziano.

BIGLIETTO UNICO € 5

Evento Facebook

Pagina di Operaforte

Pagina di Fucina Culturale Machiavelli