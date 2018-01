Operaforte alla Fucina con il film "Guida galattica per autostoppisti" di Garth Jennings

Martedì 30 gennaio alle 21 verrà proiettato presso Fucina Culturale Machiavelli il quarto film in programma per la rassegna cinematografica cool and cult Operaforte alla Fucina: Guida galattica per autostoppisti di Garth Jennings, inserito con il titolo #paesaggivisivi nella intensa stagione culturale di Fucina Machiavelli.

Sono soddisfatti gli organizzatori, Ippogrifo Produzioni e Fucina Culturale Machiavelli, del risultato ottenuto nei primi tre appuntamenti della rassegna, tenutisi da novembre in poi, che hanno riscosso attenzione e affetto da parte del pubblico integrato dei fedelissimi di Operaforte, dell’entourage del nuovo centro culturale di Fucina e dei nostalgici delle passate stagioni dell’ex Circolo Mazziano.

Ripresa la rassegna dopo la pausa natalizia lo scorso 16 gennaio con la proiezione apprezzata e indimenticabile di Il Dottor Zivago, questo appuntamento, in programma per martedì 30 gennaio, offrirà l’occasione per apprezzare il film “Guida galattica per autostoppisti”, tratto dai romanzi di Douglas Adams interpretato dalla deliziosa Zooye Deschanel al fianco di Martin Freeman molto prima che diventasse il più famoso degli Hobbit e il dottor Watson del Sherlock Holmes di ultima generazione. Film diventato cult, che con comicità e ironia ci accompagna in un viaggio intergalattico in una versione assolutamente inattesa del genere fantascientifico.

BIGLIETTO UNICO: € 5

Il calendario dei prossimi appuntamenti

13.02.18 A.I. - INTELLIGENZA ARTIFICIALE

27.01.18 IL TRENO PER IL DARJEELING

13.03.18 LA STRADA

27.03.18 HARRY A PEZZI