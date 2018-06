Operaforte Festival 2018: il grande cinema al Forte Santa Caterina per un mese di film

Un’estate all'insegna del cinema sotto le stelle, nella cornice del Forte Santa Caterina. Torna per la 6ᵃ edizione “Operaforte Festival 2018”, la rassegna cinematografica realizzata da Ippogrifo Produzioni in collaborazione con il Comune ed il sostegno di Agsm e Amia.

Ogni sera, da venerdì 29 giugno a domenica 29 luglio, nell'area verde del Forte in via del Pestrino, saranno proiettati 31 titoli cinematografici. In cartellone grandi successi della stagione 2017, alcuni indimenticabili del grande schermo, tra i quali “L’appartamento”, “Notorious” e “Accadde una notte” e l’animazione internazionale d’autore.

Giorni e categorie

Previsti in proiezione: lunedì la categoria “Svisti di Stagione”, con alcune delle pellicole candidate agli Oscar 2018, come “Tre manifesti a Ebbing Missouri” e “Tonya”.

Martedì, spazio alla categoria “Summer in Love”, con titoli come “Il lato positivo”, “Chiamami con il tuo nome” e “Vacanze Romane”.

Mercoledì, nella categoria “Il nostro Sessantotto”, torna sul grande schermo lo spirito e la storia degli anni 60.

Il giovedì è dedicato al cinema d’autore mentre il venerdì si tinge di rosa con quattro film dedicati a figure femminili forti e coraggiose, che raccontano i diversi modi d’essere donna.

Nel fine settimana spazio alle famiglie e non solo, con l’animazione d'autore e la categoria “Insoliti italiani”.

Serate con ospiti speciali

Previste alcune serate speciali con la presenza di attori e registi. Mercoledì 11 luglio, l’attore Roberto Herlitzka partecipa alla proiezione del film “Buongiorno notte”, in cui interpreta Aldo Moro; domenica 15 luglio, per la pellicola “L’età imperfetta”, presenti il regista Ulisse Lendaro e l’attore Piergiorgio Piccoli; domenica 22 luglio, per “Il colore nascosto delle cose” presente l’attore Andrea Pennacchi; domenica 29 luglio, per il film “Finché c’è prosecco c’è speranza” intervengono i produttori veronesi Nicola Fedrigoni e Valentina Zanella e il regista Antonio Padovan.

Informazioni e biglietti

L'elenco completo dei film e le rispettive date di proiezione sono disponibili sul sito www.operaforte.it/programma

Il costo del biglietto per ogni singolo spettacolo è di 5 euro, ma è possibile acquistare la tessera sostenitore che, al prezzo di 15 euro, permette di accedere all’intera rassegna.

Tutte le proiezioni iniziano indicativamente alle ore 21.15, con possibilità di cenare dalle ore 20 all'apposita area ristoro dotata di Food Truck.