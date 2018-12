Opera lirica e canto liturgico per il Natale alla Chiesa Santissima Trinità

Opera lirica e canto liturgico per il concerto di Natale gratuito offerto alla città dalla 1ᵃ Circoscrizione. L’evento, “Il sacro nell’opera lirica”, si terrà sabato 22 dicembre, alle 20, alla chiesa della Santissima Trinità.

Ad animare la serata il Coro Lirico San Filippo Neri che, per l’occasione, si esibirà in brani tratti dalle più famose opere liriche, mettendone in risalto il legame con i canti liturgici. In programma l’esecuzione di musiche di Mascagni, Massenet, Hӓndel, Verdi, Vivaldi, Ponchielli e Rossini.

L’evento, ad ingresso libero, è stato presentato a palazzo Barbieri dal presidente della 1^ Circoscrizione Giuliano Occhipinti insieme al presidente della Commissione circoscrizionale Cultura Teo Berardinelli.