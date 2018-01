OperaForte alla Fucina con il grande cinema, in programma "Il Dottor Zivago"

Martedì 16 gennaio alle 21 verrà proiettato presso Fucina Culturale Machiavelli il terzo film in programma per la rassegna Operaforte alla Fucina: Il Dottor Zivago di David Lean, inserito con il titolo #paesaggivisivi nella intensa stagione culturale di Fucina Machiavelli.

Sono soddisfatti gli organizzatori, Ippogrifo Produzioni e Fucina Culturale Machiavelli, del risultato ottenuto nei primi due appuntamenti di novembre e dicembre scorso che hanno riscosso attenzione e affetto da parte del pubblico integrato dei fedelissimi di Operaforte, dell’entourage del nuovo centro culturale di Fucina e dei nostalgici delle passate stagioni dell’ex Circolo Mazziano.

Il Dottor Zivago in programma per martedì 16 gennaio sarà occasione per riscoprire il capolavoro di David Lean con Omar Sharif e Julie Christie dal romanzo di Boris Pasternak sul grande schermo in altissima qualità, occasione che pochi hanno avuto il privilegio di godere. La guerra, l’amore, l’ideale e la poesia in un colossal che non sente il passare degli anni.



BIGLIETTO UNICO € 5

Il calendario dei prossimi appuntamenti con OperaForte alla Fucina

#PaesaggiVisivi

30.01.18 GUIDA GALATTICA PER AUTOSTOPPISTI

13.02.18 A.I. - INTELLIGENZA ARTIFICIALE

27.01.18 IL TRENO PER IL DARJEELING

13.03.18 LA STRADA

27.03.18 HARRY A PEZZI

(fonte foto Ippogrifo Produzioni)