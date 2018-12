OperAperitivo: la musica di Haydn alla Locanda Lo Speziale in una riduzione per tre cantanti e attore

Giovedi 20 dicembre presso la Locanda Lo Speziale, in via XX settembre 7 a Verona, andrà in scena l'OperAperitivo: un esperimento di diffusione operistica ideato da Mirko Gragnato e Dimostrazioni Armoniche, con l'intento di far scendere l'opera dal piedistallo e riportarla all'interno della vita quotidiana di tutti noi. In scena Lo Speziale di F. J. Haydn, il dramma giocoso andato in scena nell'autunno del 1768 nella magnifica reggia di Esterhaza: storia di un giovane squattrinato che tenta di conquistare la sua bella improvvisandosi aiutante dello speziale, cercando di destreggiarsi attraverso colpi di scena e concorrenza sleale.

L'opera, in forma ridotta per pianoforte (Marcello Rossi Corradini), quattro cantanti (Piero Facci, Cecilia Rizzetto, Francesco Carletti, Maria Clara Maiztegui) e attore (Matteo Spiazzi) torna per il 250° dalla prima non in una grande reggia ma in una locanda: «l'idea parte da un divertente caso di omonimia tra l'opera e la locanda, ma è un importante segno per rendere la cultura disponibile a tutti. Nel bando per Verona capitale della cultura si richiede discontinuità con il passato: fare in modo che la musica di Haydn raggiunga il più grande numero di persone possibile dà indica la giusta direzione da seguire per raggiungere questo importante traguardo» afferma Mirko Gragnato.

«Credo sia opportuno e doveroso che la Circoscrizione sostenga e dia contributo a questa forma di iniziativa musicale culturalmente nuova» afferma Franco Dusi, della 1 Circoscrizione del Comune di Verona, tra i sostenitori dell'evento assieme a Haydn 2032, Farmacia San Paolo e Erboristeria Artigiana di Verona. Per Marcello Rossi Corradini, che ne ha anche curato la concertazione e la riduzione, l'evento è in linea con la storia di Dimostrazioni Armoniche, associazione per la diffusione della cultura musicale nata nel 2010, che ha fatto della promozione culturale la sua mission, riscoprendo repertori e autori dimenticati o poco conosciuti, promuovendo lezioni concerto e concerti alla città, e portando un programma sull'autore veronese del 1600 Stefano Bernardi a Salisburgo nel 45° del gemellaggio di Verona con la città austriaca.

Ingresso libero ma con prenotazione consigliata per posti limitati: tel. 0452211399 e via mail a info.dimostrazioniarmoniche@gmail.com.

Info: www.dimostrazioniarmoniche.com

