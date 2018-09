Open night di scherma storica a Verona

Ricominciano i corsi di Scherma Storica per l'anno 2018/19. Dato che quest’anno abbiamo davvero tante novità da presentarvi, vogliamo dedicare una serata intera ad un evento a porte aperte a tutti quanti, in cui conoscerci meglio.



Vi presenteremo i nostri maestri, i nostri corsi e le attività che svolgiamo all'interno della palestra. Ci saranno dimostrazioni pratiche di scherma storica, utilizzando la spada a due mani, spada e brocchiere e sciabola ottocentesca. A fine serata, verrà offerto ai presenti un rinfresco.



Sarà un'occasione perfetta per conoscere il nostro lavoro e per passare una serata in compagnia. La serata è aperta a tutti. Soci, nuovi iscritti, amici e persone interessate.



I corsi di scherma storica dell'Ordine delle Lame Scaligere si terranno il lunedì, il mercoledì e il giovedì presso la palestra delle scuole Ciliegi, in via Bisenzio 11, a partire dalle ore 21 fino alle 23.



Sono aperti a tutte le persone interessate a studiare e praticare l'antica arte del combattimento occidentale, con l'uso della spada, a mani nude o con altre armi medievali.



Da quest'anno, i corsi si arricchiranno dello studio della Spada e brocchiere rinascimentale con il Maestro Andrea Cestaro e di Sciabola ottocentesca con l'Istruttore Nazionale Daniele Adami



I nostri istruttori riconosciuti dalla F.I.S. (Federazione Italiana Scherma) vi aspettano a braccia aperte e spade sguainate.



Per richiedere dettagli o ulteriori informazioni potete scrivere direttamente all'indirizzo email ordinedellelamescaligere@gmail.com oppure visitare la pagina dedicata.



http://www.lamescaligere.eu/scherma/



Cosa aspettate a venirci a trovare? Le prime 4 lezioni sono di prova gratuita!