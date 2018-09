Open factory con degustazione

Conoscere il passato per costruire il futuro. ISRE, in collaborazione con OMI, IUSVE, Camera di Commercio e Cospes ha avviato il progetto “Patrimonio Aziendale: eredità condivisa e ricchezza della comunità” che vede il coinvolgimento di 20 aziende del settore agroalimentare con le quali nelle giornate del 20, 21 e 22 settembre 2018 sono stati organizzati:



4 Open Factory aperti al territorio con degustazione di vini, oli e formaggi delle migliori qualità nel panorama enogastronomico del Veronese.



Tutti gli eventi sono GRATUITI, per maggiori informazioni e iscrizione digitate il titolo dell’evento su Eventbrite

https://www.eventbrite.it/



• Giardino di Casa Biasi – 20 settembre dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19

• Cantina Valpolicella di Negrar – 20 settembre dalle 18,30 alle 21

• Villa San Carlo – 21 settembre dalle 15 alle 18

• Villa Canestrari – 22 settembre dalle 9 alle 12