"Open Day" al Parco San Giacomo: corsi, laboratori e attività per tutti i cittadini

Un pomeriggio per conoscere e sperimentare attività, laboratori e progetti che partiranno a breve in quinta Circoscrizione. Dal corso di fumetto per ragazzi, a quello di pittura e calligrafia cinese. Dagli incontri di cucina a quelli sul teatro. Ma anche sport per anziani e movimento creativo per i più piccoli.

Parco San Giacomo si trasforma in una vetrina a cielo aperto, per la nona edizione di "Open Day". Domenica 15 settembre, dalle ore 15.30, associazioni e gruppi presenteranno tutte le proposte sportive, culturali e sociali per l’anno 2019-2020. Saranno presenti insegnanti e istruttori che si metteranno a disposizione dei cittadini.

Informazioni e contatti

Web: https://circ5.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=48654