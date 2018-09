L’open day Dieffe full-experience quadruplica: seconda tappa a Verona

Settembre, tempo di rientri e ripartenze, ma anche di cambiamento e nuovi percorsi che spesso fanno rima con formazione. DIEFFE - l’Accademia delle Professioni che da oltre 30 anni progetta corsi professionali per allievi adulti - presenta l’offerta didattica 2018/2019 attraverso la consolidata formula Full-EXPERIENCE, che quest’anno diventa itinerante.

Lo speciale Open Day dell’Accademia quadruplica e si fa “In Tour”: seconda tappa Sabato 22 Settembre nella centralissima sede DIEFFE di Verona (Stradone Antonio Provolo, 24 – a pochi passi da Piazza Bra e Castelvecchio). Porte aperte dalle 14.30 alle 18.00 per far visitare gratuitamente le aule e i laboratori dove ogni giorno allievi dai 18 anni in su si formano con l’obiettivo di diventare i nuovi professionisti dei settori Food & Beverage e Tech & Digital. Ogni 20 minuti un tour dell’Accademia veronese tra lezioni demo e colloqui individuali per un’esperienza personalizzata DIEFFE Full-EXPERIENCE è un’occasione importante per testare in prima persona la qualità dell’insegnamento che ha reso celebre l’Accademia in tutto il Nord-est, meritando lo scorso anno la vittoria del Veneto Awards e attirando in Veneto allievi provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Durante la Full-EXPERIENCE i visitatori - suddivisi in turni che partiranno ogni 20 minuti fino alle ore 17.00 - potranno prendere parte a masterclass, lezioni demo e degustazioni. Importantissima la possibilità di partecipare a colloqui diretti con docenti e tutor dei corsi, in particolare per quanto riguarda l’Area Tech & Digital, per orientarsi tra le nuove professioni e comprendere quali competenze si andranno a sviluppare nell’arco delle 600 ore di formazione tra aula e stage, al termine delle quali verrà conseguita una Qualifica Professionale con validità e riconoscimento in tutta l’UE.

DIEFFE Full-EXPERIENCE Verona: il programma della giornata

Nella suggestiva Sala al Piano Interrato spazio all’allenamento olfattivo, a degustazioni guidate e al taglio manageriale per esplorare i corsi: Qualifica Professionale di Sommelier Qualifica Professionale di Food&Beverage Manager Al Piano Terra si confermano i capisaldi dell’Accademia con l’Area FOOD dedicata a lezioni demo e masterclass per scoprire: Il Mondo della Cucina d’Autore (Qualifica Professionale di Cuoco) Pizza Gourmet e Panificazione (Qualifica Professionale di Pizzaiolo) La nobile Arte della Pasticceria (Qualifica Professionale di Pasticcere) Le regole del Gelato Perfetto (Qualifica Professionale di Gelatiere Artigiano – NOVITÀ 2018/2019) Confermata anche l’Area dedicata alle PROFESSIONI TECNICO-DIGITALI dove assistere – attraverso incontri one-to-one con i docenti – alla presentazione dei percorsi formativi per: Qualifica Professionale di Web Graphic Designer Qualifica Professionale di Web Marketing & Social Media Expert Qualifica Professionale di Addetto alla Contabilità.

Lungo tutta la durata della Full-EXPERIENCE i Consulenti Didattici DIEFFE saranno a disposizione per colloqui personalizzati gratuiti nell’INFO POINT allestito. Per informazioni di carattere generale e per prenotare la propria partecipazione (gratuita) è possibile visitare il link dieffe.com/full-experience-in-tour-verona/o contattare la Segreteria Didattica dell’Accademia delle Professioni DIEFFE all’800 272565.

Gallery