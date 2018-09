Open day dei corsi di cucina di "éCucina" a Verona

Arriva l'Open Day é Cucina! Sabato 22 settembre dalle 16.30. Ingresso libero e gratuito. "éCucina" apre le porte due volte l'anno a chi già ci conosce e festeggia con noi l'inizio della stagione e a chi ne ha sentito parlare e vuole visitare la scuola in prima persona!



Un'occasione unica per testare in prima persona la proposta di èCucina partecipando al nostro Open day di presentazione dei corsi, degli chef, della scuola.



Anno nuovo, idee nuove… e corsi di cucina nuovissimi!

èCucina torna il 22 settembre con il suo Open Day.



Dalle 16.30 alle 19 i nostri chef ti presenteranno una nuovissima stagione di proposte culinarie, idee per rendere i tuoi piatti più gustosi e percorsi per diventare sempre più bravi dietro ai fornelli.



Abbiamo tre cucine e laboratori che possono ospitare i nostri chef, che ti insegneranno a diventare più bravo con coltelli, pentole e ingredienti da tutto il mondo.



La cucina principale, ampia, dove si svolgono i corsi più numerosi

La cucina laboratorio, dove si tengono le lezioni di pizza e panificazione

Le postazioni fisse, come un vero master chef



Te le vogliamo presentare tutte, insieme ai nostri chef, il prossimo 22 settembre dalle 16.30.



Con noi ci saranno i nostri chef, maestri abilissimi e competenti che accompagnano da tanti anni i nostri allievi alla scoperta dei segreti della cucina italiana e non solo.

Segna sul calendario!



sabato 22 settembre dalle 16.30 alle 19

Dove?



èCucina, via XX settembre, 90

Cosa si farà?



I nostri chef faranno delle dimostrazioni di show cooking per svelarvi i piccoli segreti che scoprirete durante le lezioni.



Verso le 19 ci sarà l'aperitivo tutti insieme preparato dai ragazzi della Junior Chef e della Junior Bakery, le due Accademie di èCucina per ragazzi



Presentazione e via alle selezioni della sorpresa di questa stagione con l'Associazione Cuochi Scaligeri e il suo Presidente chef Paolo Forgia e la responsabile della Condotta Slow Food di Verona, la sommelier Antonella Bampa: la gara di cucina di éCucina: éCucina Chef Contest dedicata a tutti gli amanti della cucina! A breve i dettagli sul nostro sito!



Chi ci sarà?



Saranno con noi:



Saranno con noi il mitico chef Luca Fasoli, l'insegnante della Junior chef Academy Luca Magagnotti, gli insegnanti della Junior Bakery Academy, uno chef della Joia Academy di Milano, la pasticcera Giulia Cerboneschi, il grande Biagio Giannetti, lo chef del Ristorante Ponte Pietra Michael Silhavì...e molto altro!!!



Perchè dovrei venire?



Per conoscerci



Per visitare i nostri spazi



Per acquistare le promozioni esclusive per i partecipanti.



Quali promozioni abbiamo pensato?



Il giorno dell'Open Day una lista di corsi di tutti i tipi, dal sushi al pane, dai risotti alla pasticceria, saranno scontati del 20%!



Tutta la lista sul nostro sito!



E alla fine?



Buffet creato con i nostri piccoli chef, gli alunni della Junior Bakery e della Junior Chef Academy, piccole promesse delle nostre cucine!



Sta per cominciare una nuova stagione di èCucina, con tante novità



per info chiamail 3341934095 o invia una mail a info@ecucina.eu