"Stagioni russe" in Italia: online il balletto sul ghiaccio "Romeo e Giulietta" in Arena

Il progetto culturale internazionale "Le Stagioni Russe" continua la propria attività online. Nell'ambito del progetto "Stay home with Russian Seasons" sul sito http://russianseasons.org vengono resi accessibili i materiali video delle compagnie artistiche russe e degli enti di cultura importanti che hanno preso parte delle "Stagioni Russe"-2020 e delle sue edizioni precedenti. La terza settimana del progetto "Stay home with Russian Seasons" e' dedicata agli eventi piu' brillanti di "Le Stagioni" svoltesi in Italia e Germania; il programma verra' realizzato con il supporto dei social come "Vkontakte" e "Odnoklassniki" nell'ambito della "Maratona dell'Arte".

Mercoledì 8 aprile alle 19 gli ammiratori della cultura russa potranno assistere online al grandioso balletto sul ghiaccio di Il'ja Averbukh "Romeo e Giulietta", (quello che e' stato presentato su uno dei palchi scenici piu' famosi d'Europa - sull'Arena di Verona - nell'ambito delle "Stagioni Russe" in Italia).

«Per me lo spettacolo "Romeo e Giulietta" ha rappresentato la conferma del fatto che ormai abbiamo raggiunto un livello veramente nuovo nel mettere in scena gli show sul ghiaccio. È infatti uno show di altissimo livello mondiale. Siamo riusciti a creare un balletto che per le sue dimensioni, per le soluzioni visuali e scenografiche ardite supera in grande misura tutto cio' che era stato creato prima di esso», osserva Il'ja Averbukh.

Allo spettacolo sul ghiaccio "Romeo e Giulietta" partecipano i pattinatori russi più famosi: le parti dei protagonisti sono assegnate a ben sei olimpionici, tra cui Tatiana Volossozhar e Maxim Tran'kov, Alexej Jagudin e Roman Kostomarov. Le parti di Romeo e della Giuletta verranno interpretate dai campioni olimpici, pentacampioni europei, due volte campioni del mondo Tatiana Tot'mjanina e Maxim Marinin. Il balletto è creato a base dei pezzi musicali di Prokofjev, Mozart, Bach, Mendelsson e dei brani originali creati dal famoso autore russo dei musical, il compositore Roman Ignat'jev.

Lo svolgimento dello spettacolo di Il'ja Averbuch su uno dei palchi scenici piu' importanti del mondo, nell'ex anfiteatro romano nel pieno centro della citta' riusci' nonostante il brutto tempo. Anche se l'amministrazione municipale dispone tassativamente di cancellare gli spettacoli nel caso di pioggia, l'Arena di Verona quel giorno ebbe un pienone. Questo e' solo un esempio della serie quando i nostri paesi si aiutano a vicenda.

Il programma culturale della terza settimana del progetto Stay home with Russian Seasons terminerà il 10 aprile alle 19 con il concerto della compagnia di camera «I solisti di Mosca» diretta da Yurij Bashmet svoltosi nell'ambito del concerto della chiusura solenne del progetto delle «Stagioni Russe» in Germania. Nella celebre Elbphilarmonie - Sala filarmonica sull'Elba - i musicisti hanno eseguito i pezzi musicali di Alfred Shnitke ("Sonata in trio per l'orchestra d'archi"), Kuz'ma Bodrov ("Cinque riflessi sul tema del capriccio di Paganini"), Piotr Ciajkovskij (sestetto d'archi "Souvenir de Florence"). E' degno di nota che l'evento abbia avuto luogo nell'anno dell'85-esimo anniversario della nascita di A. Shnitke. Si ricorda che quella sera alla Elbphilarmonie erano presenti anche molti personaggi importanti, tra cui l'ex Cancelliere federale tedesco Gerhard Schröder che ha elogiato con tanta ammirazione l'esecuzione musicale del collettivo russo. Grazie al progetto Stay home with Russian Seasons la registrazione ufficiale del concerto è accessibile a tutti gli amanti della musica classica.

«Il progetto delle "Stagioni" ha superato i confini nazionali e statali. L'idea di creare un servizio online ha gia' trovato sostenitori negli Ambasciatori plenipotenziari dei Paesi che partecipano direttamente al progetto, nonche' tra gli esponenti della cultura. Stiamo continuando la nostra attivita' e prepareremo degli eventi speciali interessanti per chi ci segue. La nostra missione comune, nel superare le odierne difficoltà, è quella di coltivare la bellezza, sostenerci a vicenda, conservare i legami culturali e conoscere meglio l'un l'altro», – sostiene il direttore dell'Ente autonomo non commerciale "Le Stagioni Russe" Alexej Lebedev.

