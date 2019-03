On the moon in concerto al Ciclone Cafè di Casaleone

On The Moon Live @ Ciclone Cafè. Concerto in promozione del nuovo EP "Episodio 1" curato e prodotto da Alka Record Label e Massaga Produzioni. La formazione definitiva della band si consolida nel 2017 dando vita ad un repertorio di brani originali. Il risultato è la convergenza di quattro personalità forti, caratterizzate da preziose esperienze musicali individuali.

È nel 2018 che parte la collaborazione con l'etichetta discografica Ferrarese Alka Record Label, che dà vita a "Episodio 1" il primo EP della band che riassume in 4 brani l'essenza del gruppo e la confluenza delle sue ispirazioni. L'EP è stato anticipato dal singolo "Non Esisto".

Ascolta l' EP "Episodio 1" su Spotify

Gli On The Moon sono:

Cathie Almansi (voce)

Luca Di Vacri (basso)

Giulio Ferrara (chitarra)

Luna Vianello (batteria).

Informazioni

onthemoonland.com

facebook.com/onthemoonland

instagram.com/onthemoonland

twitter.com/onthemoonland