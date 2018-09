Premio Salgari: Omar di Monopoli presenta "Nella perfida Terra di Dio"

Il Premio Emilio Salgari di Letteratura Avventurosa, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Negrar, l’Università del Tempo Libero in collaborazione con la libreria Terradimezzo di Bussolengo l’Associazione e rivista “Ilcorsaronero”, il mensile “Pantheon. Verona Network”…, organizzano un incontro mensile (di venerdì) tra lettori e narratori italiani da settembre 2018 a maggio 2019. I primi tre appuntamenti saranno con i tre finalisti del Premio “Emilio Salgari” di Letteratura Avventurosa i cui romanzi saranno presentati ai lettori della Casa Circondariale di Montorio e del Liceo Scientifico Messedaglia dove Di Monopoli incontrerà gli studenti alle 11 del 21 settembre 2018. La cerimonia di premiazione è prevista il 27 ottobre in Villa Rizzardi.

Si inizia con Giovanni Ridolfi e Martina Benati che, alle ore 18 del 21 settembre 2018, a Villa Albertini di Arbizzano, colloquieranno con Oscar di Monopoli di Nella perfida Terra di Dio.

Poiché la letteratura è universale, ignorando barriere e confini, l’ingresso è libero. L’iniziativa promuove l’interesse per la lettura e, suggerendo un rapporto proficuo tra lettore e libro, ne suscita fascino e piacere. La lettura aiuta a comprendere, a interpretare e conoscere un’opera. Trasforma il sogno in vita e la vita in sogno. Contribuisce alla libera formazione della persona, interpreta il mondo ma non si arroga il compito di cambiarlo.

Un brindisi inaugurale con i lettori di Negrar, della Valpolicella, di Verona, che vorremmo numerosi, allieterà il lungo percorso che si concluderà nel maggio 2019. Un’ occasione per ritrovarsi e conoscere nuovi amici lettori.

Prossimo appuntamento: 5 ottobre 2018, Villa Bertani, Martina Benati dialoga con Matteo Strukul, Casanova (Mondadori, 2018).

Per essere aggiornati sulle attività del Premio si consiglia di consultare il sito dedicato: www.premioemiliosalgari.it

Per informazioni: Università del Tempo libero di Negrar, e-mail: info@utlnegrar.it, cell. 345 0578045, 347 6160443; Assessorato alla Cultura del Comune di Negrar, e-mail cultura@comunenegrar.it, telefono: 045.6011665 – 666; Segreteria Premio Salgari: premioemiliosalgari@gmail.com, cell. 349 6127519.