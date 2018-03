Un omaggio musicale alle Donne coraggiose in scena al Centro Tommasoli

La Sesta Circoscrizione del Comune di Verona presenta un evento speciale ad ingresso libero per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della Donna il prossimo venerdì 16 marzo presso il Centro Tommasoli di Verona, in Via Perini n 7.

La parola chiave scelta dall’amministrazione della Sesta Circoscrizione nella persona della Presidente Rita Andriani e della commissione cultura è “coraggio” e proprio con un omaggio alle donne coraggiose che hanno cambiato la storia sarà messo in scena il concerto spettacolo Quello che le donne di Ippogrifo Produzioni. La Presidente spiega: «Le donne possono cambiare il mondo. Lo hanno già fatto in passato, continuano a farlo oggi, nel presente, e lo faranno anche nel futuro. Donne coraggiose, intraprendenti, forti, che hanno tutte un grande sogno: cambiare il mondo, cambiare la condizione femminile, uscire da stereotipi e pregiudizi, rendere il nostro mondo davvero un posto migliore dove vivere. A loro va il nostro profondo grazie: che siano di esempio per le donne di tutto il mondo e per le bambine di oggi che faranno la differenza domani».

Il concerto propone un medley di canzoni italiane note al grande pubblico seguendo il filo rosso della canzone d’autore: canzoni note per l’interpretazione delle grandi voci femminili (come Mina e Mia Martini), brani scritti da grandi autori per alcune fortunate interpreti (Vasco/Patty Pravo ad esempio), o canzoni che raccontano i complessi universi femminili e le loro intrinseche fragilità (Quello che le donne non dicono e Sally).

La scaletta musicale sarà interpretata, con accompagnamento dal vivo al piano, da Andrea Manganotto (già interprete del fortunato spettacolo LUCI-OH) e sarà intervallata dagli interventi di Chiara Mascalzoni. L’attrice veronese leggerà Diario di bordo: stralci poetici e commoventi di donne coraggiose che hanno cambiato il mondo. Un omaggio, con la consueta delicata leggerezza dell’autore e regista Alberto Rizzi, alle figure femminili più o meno note nei diversi ambiti culturali, storico e sociale. Tra le altre: Rosa Luise Parks, Samantha Cristoforetti, Ipazia, Marie Curie.

Informazioni

http://circ6.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=58311



http://www.ippogrifoproduzioni.com/Calendario/