A Caprino Veronese visibile la mostra di pittura "Omaggio a Gino Carrera"

Il pittore Gino Carrera è nato a Casalpusterlengo in Provincia di Lodi nel 1923, ha vissuto la maggior parte della sua vita a Caprino Veronese, dove pure è scomparso nel 2001. L’interesse verso Gino Carrera è sempre stato rivolto principalmente alla sua produzione grafica: è indubbiamente un rinomato maestro di quest’arte, in particolare della tecnica dell’acquaforte, per la quale ha ottenuto importanti riconoscimenti.

L’esposizione di Caprino, in programma dal 27 luglio fino al 26 agosto presso Palazzo Carlotti, vuole evidenziare in particolare i suoi dipinti, per mostrarne la grandezza anche nella pittura. La caratteristica del lavoro dell’artista è stata l’esclusiva dedizione al tema dell’immagine umana, in particolare quella femminile. I suoi “corpi” non solo si presentano nelle forme eleganti e vigorose della giovinezza, ma anche in sembianze realistiche che poco si accostano alla bellezza ideale per evidenziare un inevitabile declino fisico. La mostra comprende una trentina di dipinti altrettante acqueforti, alcuni disegni e acquerelli.

A 17 anni della Sua scomparsa si è ritenuto di rendere omaggio al Pittore Gino Carrera mediante la pubblicazione di un Catalogo che sarà disponibile durante tutta l’esposizione.