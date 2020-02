In scena presso Modus lo spettacolo "Oltre la Striscia"

Sabato 22 febbraio 2020 ore 21.15, La Corte dei Folli di Fossano porta sul palcoscenico di modus “Oltre la Striscia”, pièce, di rara intensità drammatica, che inscena una guerra nella guerra, quella di due fratelli Akram e Rinan, il primo un medico rimasto in Palestina per poter curare la propria gente, il secondo invece, sperando in una vita migliore, abbandona giovanissimo la sua terra d’origine per andare oltre la striscia di Gaza e raggiungere Israele. I due personaggi diventano man mano al contempo sequestrati e sequestratori, vittime e carnefici di scelte obbligate, in guerre obbligate.

La Storia è piena di colpevoli d'innocenza, persone che, loro malgrado, non sono riuscite a star fuori dagli eventi o a rientrare perché andati “oltre la striscia”. Ecco che la Striscia di Gaza diventa metafora di ciò che divide e accomuna l’essere umano ed il messaggio dello spettacolo, dalla particolarità delle vicende, si fa universale per tutto il genere umano.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Web: modusverona.it, tel. 3405926978