Offertissima epilazione laser: scade il 30 giugno

PROPOSTA VERA MA VALIDA SOLO FINO AL 30 GIUGNO - Per ogni coppia (amiche, sorelle, madre/figlia, fidanzati, marito/moglie) che - entro il 30 giugno - si presenterà in negozio per l’epilazione Laser “TOTAL BODY” (la proposta che comprende: ascelle + inguine + gambe + braccia + baffetti), il percorso completo di epilazione definitiva su tutte le zone riportate costerà solo 900€ a testa.



Aderisci alla promozione in tempo e inizia subito il tuo percorso indolore di epilazione definitiva, ottima anche nei casi di peli incarniti, follicoliti e irritazioni da rasoio.



Il risultato è garantito: ciò significa che, se al termine del percorso, come può succedere per motivi fisiologici, dovesse ricrescere “qualche pelo”, non vi sarà da pagare nulla per eventuali sedute aggiuntive.



Affrettati, la proposta sta per scadere!



0459588093 oppure whatsapp 3737522628