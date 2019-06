"Odio gli indifferenti", dall'opera di Antonio Gramsci con Massimo Totola

Nell'ambito delle iniziative per la promozione delle lettura; nell'anniversario del 10 maggio 1933 giorno del rogo nazista di libri a Berlino; a sostegno della libreria indipendente "la pecora elettrica" che nella notte del 25 aprile è stata distrutta da un incendio a Roma Centocelle; in occasione della pubblicazione del saggio di Giuseppe Civati (People Editore) "Il mare nero dell'indifferenza", testimonianza del messaggio politico di Liliana Segre ARCI Legnago, Libre!, Diritti per le Nostre Strade, Corte dei Miracoli presentano "Odio gli indifferenti" dall'opera di A. Gramsci con Massimo Totola (narrazione) e Luca Crispino (guitar-elettronics).

DOMENICA 16 GIUGNO ORE 18.30 - piazzetta Padre Pio, 7 (all'altezza di viale dei Caduti 44) Legnago VR