La cantautrice Odette di Maio live al Cohen Verona

Venerdì 2 febbraio Odette di Maio in concerto al Cohen Verona.



inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011



Odette Di Maio è stata la cantautrice e front woman dei Soon dal 1993 al 1999: la band, definita dai media "IT-pop", si afferma nella scena alternativa italiana con il singolo "Il fiume e due album "Scintille" e "Spirale" (Polygram), diversi video in rotazione sui canali musicali e intense tournée in tutto il paese. I Soon partecipano a programmi televisivi quali San Remo Giovani, Festivalbar, Roxy Bar, Generazione X e altri.

Dopo l'esperienza con i Soon e un lungo soggiorno a Singapore con una rock band italiana, Odette avvia una serie di collaborazioni negli anni successivi: collabora a livello internazionale con l'artista austriaco Parov Stelar con un pezzo scritto e interpretato per l'album "Seven and storm", con il tedesco Schiller (album "Atemlos"), con il parigino Lorbi e l'americano Ben Slavin.

Da qualche anno è la protagonista del duo Miss O insieme al compositore e produttore belga Jan De Block, con cui ha scritto e pubblicato l'album "Infection" e diversi EP.

Nella primavera 2018 è prevista l'uscita del suo nuovo lavoro come solista, "Infinity pool", co-scritto e co-prodotto con Jan De Block e pubblicato dalla etichetta belga Addictive Noise Records.

Durante il live al Cohen Odette proporrà il meglio del suo repertorio: dai SOON di cui festeggia il ventennale, ai brani di Miss O, a un estratto di brani americane tratte dal suo show "L'America di Odette" e ovviamente proporrà anche alcuni pezzi del suo nuovo album, in anteprima assoluta per l'Italia.

(fonte Facebook)