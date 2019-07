A Gazzo Veronese la terza edizione dell'evento "Un'oasi di stelle"

Il 17 agosto 2019 a Gazzo Veronese si terrà la terza edizione di "Un'oasi di stelle": un percorso visivo sensoriale immersi nella natura.

Il programma

Degustazione vini

Performance musicali e teatrali

Dimostrazione Tai Chi

Osservazione stelle guidata dagli Astrofili di Legnago

Vieni a vivere un percorso visivo sensoriale immersi nella natura del bosco. Tra un dedalo di alberi ad ascoltare storie magiche, nella radura distesi sull'erba a rimirar le stelle. Rapiti da Bacco, cullati dai suoni della natura e destati da strumenti ancestrali.

Informazioni e contatti

Contributo 10 euro con una consumazione

Bambini fino ai 10 anni: ingresso gratuito

OCCORRENTE CONSIGLIATO: plaid o tappetino

INDICAZIONI STRADALI: Gazzo Veronese, Fraz. S. Pietro in Valle, seguire le indicazioni per il Busatello lungo Via Valcornara.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Evento Facebook